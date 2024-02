Der Rüstungskonzern Hensoldt präsentierte am Freitag (23. Februar) die vorläufigen (!) Finanzergebnisse für das Jahr 2023. Die finalen (geprüften) Zahlen werden am 22. März 2024 veröffentlicht.Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung haussierte die Hensoldt-Aktie und profitierte damit maßgeblich vom im Rüstungssektor vorherrschenden Momentum. Die veröffentlichten Eckdaten brachten die Aktie zunächst am Freitag massiv unter Druck, doch der Konter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...