DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: Erfolgreiche Transformation ehemaliger Einzelhandelsimmobilien kurz vor dem Abschluss

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/27.02.2024/10:16) - * City Colonaden: PENNY Markt zieht im vierten Quartal 2024, Kommunalbetrieb Krefeld im dritten Quartal 2024 ein * Log In: Stadt Krefeld mietet zusätzlich 1.100 qm im Neubau Log In an

Frankfurt/M., den 27. Februar 2024. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX), Frankfurt am Main, hat ihre City Colonaden in bester Innenstadtlage von Krefeld wieder langfristig vollvermietet. Die nach einer Neuausrichtung und Flächenoptimierung für die Textilhauskette C&A innerhalb der Immobilie frei gewordenen rund 1.800 qm großen Flächen werden künftig von dem Discounter PENNY Markt sowie dem Kommunalbetrieb Krefeld genutzt. PENNY eröffnet im vierten Quartal 2024 auf rund 1.300 qm Fläche. Weitere ca. 500 qm Bürofläche wird der Kommunalbetrieb Krefeld AöR im dritten Quartal 2024 beziehen.

Nachdem im letzten Jahr insgesamt 5.700 qm an 1 & 1 vermietet werden konnten, wird die Stadt Krefeld im Neubauprojekt Log In weitere rund 1.100 qm attraktive Büroflächen anmieten. "Unser Neuprojekt Log In belegt, dass man mit interessanten Nutzungskonzepten und guter Architektur attraktive Mieter gewinnen kann" sagt ERWE-Vorstand Rüdiger Weitzel.

Die Stadt Krefeld wird damit dann insgesamt etwa 4.500 qm in den beiden ERWE-Projekten City Colonaden und dem gegenüberliegenden Log In nutzen.

Die City Colonaden beinhalten zudem ein Parkhaus mit 420 Stellplätzen, das von der Vermietungsgesellschaft APCOA betrieben wird. "Unsere Entwicklungen in der Stadt Krefeld sind eine Erfolgsgeschichte", sagt ERWE-Vorstand Rüdiger Weitzel. "Für die Objekte konnten wir sehr schnell eine neue und nachhaltige Mieterstruktur schaffen. Insbesondere freut uns, dass unsere Konzepte für die Revitalisierung von Innenstädten funktionieren und es uns zum wiederholten Male gelungen ist, ehemalige Einzelhandelsimmobilien in neue werthaltige Mischnutzungskonzepte zu überführen"

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in aus- schließlich "A"-Lagenkleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist im Basic Board der Frankfurter Börse (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

