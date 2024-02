London (www.anleihencheck.de) - Die Daten des renommierten Immobilienanalysten Green Street sollen einen Echtzeitüberblick über die Preisgestaltung an den europäischen Immobilienmärkten geben, so Guy Barnard, Co-Head of Global Property Equities von Janus Henderson Investors.Das Ausmaß der Korrektur in diesem Abschwung werde durch den Rückgang der nominalen Immobilienpreise um mehr als 25% deutlich, der real (inflationsbereinigt) bei durchschnittlichen europäischen Gewerbeimmobilien der Kategorie B noch viel höher ausfalle. Durchschnittswerte könnten natürlich irreführend sein, da Immobiliensektoren wie der sekundäre Büromarkt weitaus stärkere Rückgänge verzeichnen würden (und noch immer zurückgehen würden). In den vom strukturellen Wachstum profitierenden Bereichen wie Studentenwohnheime, Mietwohnungen und Selfstorage würden dagegen weitaus geringere Korrekturen verzeichnet (und viele Bewertungen seien bereits wieder gestiegen), unterstützt durch die besseren Mietsteigerungsaussichten. ...

