Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach den überraschend schwachen Wachstumsdaten der letzten Zeit dürften die Veröffentlichungen dieser Woche wesentliche Auswirkungen auf die künftige Geldpolitik der Bank of Japan (BoJ) haben, so die Analysten von Postbank Research.Die Inflation dürfte sich im Januar mit einer Rate von 1,9% ggü. Vorjahr erneut verlangsamt haben. Sinkende Wohnkosten in Verbindung mit rückläufigen Lebensmittel- und Energiepreisen würden dazu beitragen, den Anstieg der Verbraucherpreise zu bremsen. Es werde erwartet, dass die Industrieproduktion im Januar aufgrund von Produktionsausfällen bei einigen Automobilherstellern um 7,0% ggü. Vormonat gesunken sei. Die Analysten von Postbank Research erwarten, dass die ebenfalls anstehenden Arbeitsmarktdaten einen Anstieg der Zahl der offenen Stellen im Dienstleistungssektor und einen weiteren Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften im Verarbeitenden Gewerbe aufgrund des schwächeren Wachstums zeigen werden. ...

