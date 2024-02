Panasonic Energy hat mit dem deutschen Unternehmen H&T Recharge einen neuen Vertrag für die Lieferung von Behältern für zylindrische Batteriezellen abgeschlossen. Beide Unternehmen kooperieren bereits seit 2017. H&T liefert seine Behälter bereits für Batteriezellen mit einem Jahresvolumen von rund 40 GWh an die Gigafactory 1 von Panasonic und Tesla in Nevada. Im Rahmen des neuen Vertrags soll H&T auch die neue Panasonic-Fabrik in Kansas am Standort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...