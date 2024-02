Hören: https://open.spotify.com/episode/3CSFYZfRXqEt8HoheXcWX7 Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Dienstag, der 27. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX nach einer Stunde wieder in neuen Höhen- Infineon, Porsche SE und BMW stark- Fresenius, Siemens Energy und Beiersdorf schwach- Siemens Energy per gestern wieder ytd-Nr.3 - Beiersdorf: Die feine Serie wackelt- Rheinmetall bereits 6x Tagesbester 2024, 16 neue All time Highs 2024- auch SAP, Deutsche Börse und Daimler Truck mit Serie an neuen Highs- ATX eröffnet ...

