Copa Holdings: Pullback-Setup bei der Burggraben-Aktie!

Airline mit tollen Standortvorteilen!

Copa Holdings (CPA) - ISIN - PAP310761054

Rückblick: In den vergangen 6 Monaten verlor die Aktie der Copa Holdings rund 5 Prozent ihres Kurswertes. Nach dem jüngsten Pivot-Hoch gab es einen Rücksetzer unter die 20-Tagelinie. Mit der letzten Tageskerze deutete das Wertpapier bereits an, dass es nach oben will, schloss dann aber auf dem Niveau des Hochs vom Freitag knapp über der magischen 100-USD-Marke.

Copa-Holdings-Aktie: Chart vom 26.02.2024, Kürzel: CPA Kurs: 100.06 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb der gelben Linie ist das Wertpapier für Long Trades interessant. Kursziel ist das zuvor genannte Pivot-Hoch.

Mögliches bärisches Szenario

Luftverkehrs-Aktien gelten nicht als besonders krisenresistent. Sie knicken ein, sobald es Turbulenzen an den Märkten gibt. Trader sollten Stop-Loss-Marken wie die untere gelbe Linie unbedingt beachten.

Meinung

Copa Holdings ist die Muttergesellschaft der panamaischen Fluggesellschaft Copa Airlines und diverser kolumbianischer Linien. Der Konzern hat massive Wettbewerbsvorteile am Tocumen International Airport in Panama City, dem Drehkreuz zwischen Nord- und Südamerika mit günstigen Kerosinpreisen, wenig Bürokratie und einem stabilen politschen System. Für 2023 meldete Copa Holdings einen Gewinnzuwachs von über 50 Prozent und auch die Dividendenrendite von 3.09 Prozent kann sich sehen lassen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 4.21 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 0.28 Mio. USD

Meine Meinung zu Copa Holdings ist bullisch

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CPA

Veröffentlichungsdatum: 27.02.2024

Quellennachweis: https://www.cashkurs.com/aktienwelt/beitrag/eine-der-wenigen-perlen-im-airline-geschaeft

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.