Der deutsche Leitindex hat am Dienstagvormittag bei 17.489 Zählern den höchsten Stand seit der Erstauflegung im Juli 1988 erreicht. Zuletzt ging es für das Börsenbarometer um 0,36 Prozent nach oben. Das machen die Einzelwerte.Nach zuletzt drei Bestmarken in Folge ist die Rekordjagd des DAX auch am Dienstag weiter in vollem Gange. Gewinnmitnahmen dürften am guten Gesamtbild des Marktes ebenso nichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...