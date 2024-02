DAX liefert neuen Rekord!: PVA Tepla: Aktie rennt - Bitcoin-Aktien: On fire - Zoom: Teamviewer feiert mit

Es scheint nur einen Richtung zu geben - Norden. Schwächeln die Techwertes etwas, stürzen sich alle auf Bitcoin-Aktien. Der DAX spielt mit und markiert schon in der ersten Handelsstunde ein neues Allzeithoch!Die Stimmung an den Märkten bleibt gut. Keine 30 Minuten hat der deutsche Leitindex heute nach Handelsstart gebraucht, um einen neuen Rekordstand zu erreichen. Die neue Bestmarke liegt jetzt bei 17.468 Zählern. Weitere Rekorde im Laufe des Tages sind nicht ausgeschlossen. Zoom: Wachstum überzeugt Der Videokonferenzdienst Zoom verzeichnet auch nach dem Ende des Corona-Booms weiterhin ein Wachstum in seinem Geschäft. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 2,6 …

