Rational hat seine neueste Innovation, den Rational iHexagon, vorgestellt und damit seine dritte Produktkategorie nach dem iCombi Pro und dem iVario Pro. Der iHexagon integriert Konvektionswärme, Dampf und Mikrowellen und bietet Köchen Vielseitigkeit und Effizienz beim Kochen. Mit einer Zeitersparnis von bis zu 30 %, einem um 20 % höheren Fassungsvermögen und qualitativ hochwertigen Ergebnissen richtet sich das Gerät an anspruchsvolle Einrichtungen wie Kantinen und Fastfood-Lokale. Inmitten von Wettbewerbern wie Unox als Premium-Lösung positioniert, wird Rational wahrscheinlich einen Preis von mehr als EUR 20.000 pro Einheit (eAR) anstreben, was das neue iHexagon zu einem weiteren Blockbuster-Produkt mit kumulativen Umsätzen im Mrd.-Bereich machen könnte. Trotz der anfänglich langsamen Penetration dürfte die Pull-Prinzip-Strategie von Rational zu einer allmählichen Marktdurchdringung führen, weshalb die Analysten von AlsterResearch ihre langfristigen Wachstumserwartungen anheben, was zu einem neuen Kursziel von EUR 750,00 (alt EUR 650,00) führt und die Analysten von AlsterResearch dazu veranlasst, ihre Empfehlung zu HALTEN zu bekräftigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





