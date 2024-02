Graforce setzt mit seiner übergreifenden Plasmatechnologie (Plasmalyse) neue Maßstäbe in der Wasserstofferzeugung und Kohlendioxidbeseitigung. Durch die Nutzung des plasmakatalytischen Effekts, einer einzigartigen Eigenschaft von ionisiertem Plasma, steigert diese Technologie die Effizienz chemischer Reaktionen erheblich und reduziert den Verbrauch an erneuerbarem Strom um 80 im Vergleich zu konventionellen Methoden der Wasserstofferzeugung. Die Plasmalyse spaltet Erdgas und Biogas in Wasserstoff und festen Kohlenstoff auf und wandelt Ammoniak bzw. NH4-Flüssigkeiten in Wasserstoff und Stickstoff um.

Neben der Energieeffizienz eröffnet die Plasmazerlegung von Kohlenwasserstoffen einen neuen Weg zur Beseitigung von Kohlendioxid. Die Umwandlung von Biomethan in Wasserstoff und festen Kohlenstoff ermöglicht die wertvolle Nutzung von festem Kohlenstoff als Nebenprodukt. Er kann im Erdreich sowie in Baumaterialien gebunden werden und so indirekt und dauerhaft CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Mit einer potenziellen CO2-Reduktionskapazität von über 1,5 Gigatonnen pro Jahr, was etwa 3 der globalen Treibhausgasemissionen entspricht, setzt diese Technologie neue Maßstäbe im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel.

Zur Demonstration des Potenzials der Technologie hat Graforce zwei Anlagen in Deutschland und Österreich im industriellen Umfeld errichtet. Ab Mai 2024 werden diese Anlagen zusammen täglich bis zu 1,2 Tonnen sauberen Wasserstoff aus Erdgas und Ammoniak produzieren. Der bei der Zerlegung von Methan entstehende feste Kohlenstoff wird zur Verbesserung landwirtschaftlicher Nutzflächen verwendet.

Jens Hanke, Gründer und CEO von Graforce, unterstreicht die Bedeutung der Technologie: "Unsere Plasmatechnologie schließt entscheidende Materialzyklen und bietet einen erschwinglichen Weg zur Dekarbonisierung, wobei bestehende Infrastruktur genutzt und CO2-freie Wärme und nachhaltiger Wasserstoff produziert wird, was zu einer deutlichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen führt."

Die breite Anwendbarkeit der Plasmatechnologie in Bereichen wie der Kohlenwasserstoff- und Ammoniakspaltung, der synthetischen Methanproduktion und der Abwasserbehandlung verdeutlicht ihre Funktion als bereichsübergreifende Technologie. Sie bietet Lösungen, die die Effizienz und Nachhaltigkeit in Schlüsselsektoren wie Öl und Gas, der chemischen Industrie, der Energieerzeugung und der Mobilität verbessern.

Graforce arbeitet mit führenden Unternehmen in den Bereichen Technik, Beschaffung und Bauwesen zusammen, um modulare Anlagen entsprechend den Kundenbedürfnissen zu skalieren. Um das gesamte technische und kommerzielle Potenzial auszuschöpfen, ist Graforce offen für eine Ausweitung seiner strategischen Partnerschaften, um die Wasserstofftechnologie weltweit zu fördern.

