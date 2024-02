Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der immer gravierendere gesamtwirtschaftliche Nachfragemangel bremst vor allem die deutsche Industrie immer stärker aus, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Entsprechend schwach seien zuletzt die HCOB-Einkaufsmanagerindices sowie das ifo-Geschäftsklima ausgefallen. In diesem Zuge rechne DONNER & REUSCHEL auch im Februar mit nachgebenden Inflationsraten. Die vorläufigen Berechnungen für Deutschland und die Eurozone würden am Donnerstag und Freitag dieser Woche veröffentlicht. Damit rücke das Erreichen des Inflationsziels der EZB von zwei Prozent in greifbare Nähe und dürfte in den kommenden Monaten sogar kurzzeitig unterschritten werden. Trotzdem hätten einige Notenbanker, darunter der Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, betont, dass die Zeit für Leitzinssenkungen noch nicht gekommen sei. Als Grund werde vor allem auf die derzeit stark steigenden Löhne verwiesen. Diese seien allerdings in erster Linie als Reaktion auf die sehr hohen Teuerungsraten der vergangenen zwei Jahre zu sehen. Zudem seien besonders viele personalintensive Dienstleistungssektoren betroffen. Sicher führe der allgegenwärtige Arbeits- und Fachkräftemangel in den kommenden Jahren zu einem generell höheren Lohndruck und voraussichtlich anhaltend stärkeren Steigerungen als in den Jahren vor der Corona-Krise. Allerdings könne auch ein durch hohe Zinsen länger hingezogener gesamtwirtschaftlicher Bremseffekt im laufenden Abschwung diese strukturelle Entwicklung kaum abmildern. Dem Lohndruck sei effektiv nur durch eine Steigerung der Produktivität zu begegnen. Dafür brauche es einen erheblichen Schub an Technologisierung in den Unternehmen. Für diesen wiederum wären günstigere Finanzierungskonditionen hilfreich. Genauso wie für eine Abmilderung des massiven Abschwungs im Bausektor, in dessen Zuge immer mehr Kapazitäten verloren zu gehen drohen würden, die angesichts des immer ausgeprägteren und über steigende Mieten preisniveautreibenden Mangels an Wohnraum künftig dringend benötigt würden. Vor diesem Hintergrund wäre eine Leitzinssenkung der EZB im April wünschenswert. (27.02.2024/alc/a/a) ...

