Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den US-Rentenmärkten wird der Fokus auf den in dieser Woche zu veröffentlichenden US-Stimmungsindikatoren für Februar liegen, so die Analysten der DekaBank.Positive Datenüberraschungen würden ein weiteres Auspreisen von Zinssenkungserwartungen in den USA für Juni nach sich ziehen, da die Sorgen vor einem erneut starken US-Arbeitsmarktbericht am 8. März zunähmen. Für die EUR-Zinskurve würden nach der deutlichen Anpassung der EZB-Zinserwartungen, wenn überhaupt, in der zweiten Wochenhälfte erneute Aufwärtsrisiken drohen, die von US-Daten ausgehen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...