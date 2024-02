Die angespannte Dieselversorgung und die geopolitischen Risiken im Nahen Osten tragen weiterhin zu einer volatilen Marktlage bei. Am Dienstag können sich die Rohölpreise von ihren gestrigen Tagestief loseisen und Verluste wettmachen. Die Heizölpreise im DACH-Raum zeigen sich uneinheitlich. Während sie in Deutschland einen Satz nach oben machen, zeigen sie sich in Österreich und der Schweiz mit leichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...