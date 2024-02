Laut einer Umfrage sind rund zwei Drittel der Berufstätigen mit den hohen Mieten und Kosten für Wohneigentum in den Metropolen unzufrieden. Jeder Dritte hat deshalb über einen Jobwechsel nachgedacht. Die Wohnungsnot erschwert es Firmen, Personal zu finden und zu halten. In und um Deutschlands Großstädte lässt es sich gut leben und arbeiten, der Großteil der Berufstätigen fühlt sich dort wohl. Doch die angespannte Wohnungssituation in den Metropolen sorgt für Unzufriedenheit - mit weitreichenden ...

