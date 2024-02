Heute im gabb Um 12:06 liegt der ATX mit +0.21 Prozent im Plus bei 3383 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -1.51% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +1.59% auf 51 Euro, dahinter Verbund mit +0.80% auf 66.125 Euro und UBM mit +0.71% auf 21.15 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17498 (+0.42%, Ultimo 2023: 16751, 4.46% ytd). - Strabag kauft Gebäudetechnik-Firma, Sportradar vertieft Kooperation, Research zu FACC, weitere Rückkäufe bei Addiko und Zumtobel- Nachlese: Semperit vom MSCI-Small-Cap in den MSCI-Micro-Cap, Verbund, RWE, Brigitte Puhr- Unser Robot sagt: Porr, UBM, Flughafen und weitere Aktien auffällig, Attila Dogudan führt in der GGC- Börsegeschichte 27.2.: Bitte wieder so wie im Jahr 2013- Österreich-Depots: Breite Streuung Gewinner/Verlierer ...

