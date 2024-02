Linz (www.anleihencheck.de) - Im Mittel liegen derzeit die Wachstumsprognosen für Ungarn für 2024 bei einem Plus von 2,6% und für 2025 bei 3,3%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Erwartung für die künftige Inflationsentwicklung sei optimistisch. So sei der Marktkonsens derzeit für 2024 bei 4,5% und für 2025 bereits bei 3,8%. Zur Orientierung: Der Leitzins liege derzeit bei 10%. Der ungarische Forint (HUF) habe sich in den letzten Wochen etwas abgeschwächt und notiere bei Werten um 390,00. Warum? Das sei in erster Linie auf die Inflations- und Leitzinserwartung zurückzuführen. Zwar würden die Inflationsdaten vom Februar, mit einem Wert von 3,8%, einen Rückgang zurück in den Zielbereich der ungarischen Notenbank anzeigen. Dieser liege im Bereich von 2% bis 4%. Die Kerninflation sei aber hartnäckig hoch. Politisch sei der Ruf nach niedrigeren Zinsen in Ungarn (aktuelles Leitzinsniveau beträgt 10%) deutlich hörbar. Unter den Devisenhändlern sei es aber rund um das Thema Leitzins etwas ruhiger, speziell, was das künftige Tempo von Zinssenkungen betreffe. Die nächste Zentralbankentscheidung stehe bereits am 27.02.2024 für 14 Uhr am Kalender. Im Mittel werde mit einer Senkung um 100 Punkte auf 9,00% gerechnet. ...

