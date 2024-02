Puma mit Umsatzwachstum und Währungsturbulenzen

Werbung







Puma konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr seine Umsätze steigern, jedoch drückte die Abwertung des Argentinischen Peso das Ergebnis.



Heute Morgen hat Puma seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgestellt. Die außergewöhnliche Abwertung des Argentinischen Peso hat den Umsatz mit mehr als 400 Millionen Euro belastet. Auf der anderen Seite hat die Firma trotz des volatilen Umfelds den währungsbereinigten Umsatz um 6,6% auf 8,6 Mrd. Euro gesteigert.



Die Verdoppelung des freien Cashflows hat eine höhere Ausschüttungsquote ermöglicht. Obwohl der Nettogewinn gesunken ist, wird das Unternehmen gleich wie im Vorjahr eine Dividende von 0,82€ je Aktie.



Diese negativen Währungseffekte werden auch den engsten Konkurrent Adidas betreffen. In einigen Tagen werden wir sehen, welche Firma im 2023 das Rennen gewonnen hat. Den Augenblick ist schon auf den 13. März gesetzt, Adidas wird seinen Jahresbericht präsentieren.









