Nach einer pessimistischen Studie der UBS musste die HelloFresh-Aktie am Montag ordentlich Federn lassen. Heute schießen die Papiere knapp neun Prozent in die Höhe. Rückenwind verleiht eine positive Einschätzung von JPMorgan.JPMorgan hat das Kursziel von 20 Euro auf 18 Euro gesenkt, behält jedoch die Einstufung als "Overweight" bei. Trotz der Senkung bleibt HelloFresh zudem in der "Analyst Focus List" ...

