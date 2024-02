Der DAX erreichte am Dienstag am vierten Handelstag in Folge einen neuen Rekordwert: Er überschritt erstmals die Marke von 17.500 Punkten und stand zuletzt bei 17.504 Punkten, was einem Zuwachs um 0,5 Prozent entspricht. Neben dem DAX zeigte auch der MDAX mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 25.869 Punkte und der EuroStoxx 50 mit einem Anstieg von 0,3 Prozent eine positive Entwicklung. Angesichts ...

