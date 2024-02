Energieeffiziente energetische Sanierungen führen zu erheblichen Wertsteigerungen von Immobilien in deutschen Metropolen. Von Robert Steininger* Neben der Lage wird die Energieeffizienz einer Immobilie in Zukunft zunehmend über ihren Wert entscheiden. Immobilienbewertungsspezialist PriceHubble hat in einer aktuellen Studie das Wertsteigerungspotenzial von topsanierten gegenüber wenig effizienten Immobilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...