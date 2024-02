Anzeige / Werbung

Die Aktie des Cannabis-Unternehmens zeigte in den letzten Wochen hinsichtlich einer erfolgreichen Bodenbildung respektive der Installierung eines Erholungsszenarios vielversprechende Ansätze. Spätestens der Ausbruch über die 7,5 US-Dollar zog eine nachhaltige Stabilisierung des Chartbilds nach sich.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zur Aktie überschrieben wir am 28. Januar mit "Auf dem Weg zum Comeback?". Damals hieß es unter anderem "[…] Trulieve Cannabis bildete im Bereich von 3,5 US-Dollar einen (bis dato) tragfähigen Boden aus. In den letzten Wochen lancierte die Aktie einen Erholungsversuch. Spätestens mit dem Ausbruch über die 6,1 US-Dollar unterstrich Trulieve Cannabis seine Ambitionen. Mit dem Vorstoß über die 7,5 US-Dollar (markantes Hoch aus dem September 2023) manifestierte sich das Erholungsszenario. Mit großer Vehemenz läuft Trulieve Cannabis auf den psychologisch relevanten Kursbereich von 10 US-Dollar zu. Eine Bewegung über die 10 US-Dollar würde das Erholungsszenario weiter befeuern und der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 15 US-Dollar eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf 7,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Bei einem Rücksetzer unter die 6,1 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig."

Der damals zu beobachtende Vorstoß auf der Oberseite entwickelte auch in den Tagen nach unserer Kommentierung weiteres Aufwärtsmomentum. Das thematisierte Bewegungsziel von 10 US-Dollar wurde erreicht und übertroffen. Die für diesen Fall skizzierte Ausdehnung der Bewegung in Richtung 15 US-Dollar blieb jedoch aus. Das wäre mit Blick auf die zurückliegende Zwischenrally wohl auch des Guten zu viel gewesen. Im Bereich von 11,8 US-Dollar setzten erste Gewinnmitnahmen ein.

Die Gewinnmitnahmen entwickelten ihrerseits veritable Dynamik. Die Aktie tauchte noch einmal in Richtung 8 US-Dollar ab. Ihr gelang es aber, das Handelsgeschehen von der wichtigen Unterstützung von 7,5 US-Dollar fernzuhalten.

In den letzten Handelstagen legte Trulieve Cannabis wieder zu. Aktuell ringt die Aktie um ein Comeback oberhalb von 10 US-Dollar. Ob dieser erneute Vorstoß auf der Oberseite bereits im Zusammenhang mit den anstehenden Quartalszahlen steht, bleibt abzuwarten. Am 29. Februar wird das Unternehmen die aktuellen Zahlen veröffentlichen. Zwangsläufig kommt dann auch das Kursniveau auf den Prüfstand.

Kurzum. Die anstehende Zahlenveröffentlichung könnte die Richtung für die kommenden Tage und Wochen vorgeben. Potentielle Bewegungsziele auf der Oberseite liegen bei 11,8 US-Dollar und 15 US-Dollar. Die zentrale Unterstützung ist hingegen in den Bereich von 8,0 US-Dollar / 7,5 US-Dollar zu verorten.

Enthaltene Werte: CA89788C1041