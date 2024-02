EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz

Die GBC AG aus Augsburg wird in diesem Jahr den Kinder- und Jugendfußball fördern und unterstützen



Am 2. & 3. März 2024 findet der zweitägige GBC-Hallencup in der Sporthalle Stadtbergen statt. Als Namensgeber und Hauptsponsor möchten wir Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren für den Sport begeistern und die TSG Stadtbergen beim großen Fußballjugendturnier unterstützen. Von den Bambinis über die F-Jugend bis hin zur A-Jugend werden über 30 Mannschaften den jeweiligen Turniersieger in ihren Altersklassen ausspielen.



Wir freuen uns ganz besonders auch auf das hochklassige besetzte Turnier der E-Jugend/U10. Neben der Heimmannschaft der TSG Stadtbergen begrüßen wir die U10-Teams des FC Augsburg, TSV 1860 München, SC Bubesheim, FC Günzburg, FC Heidenheim und der SpVgg Unterhaching.



In der hochmodernen Sporthalle Stadtbergen finden bis zu 1.000 Zuschauer Platz. GBC und die TSG Stadtbergen freuen sich viele Eltern, Kinder und alle Fußballbegeisterten begrüßen zu dürfen!



