Dienstag, 27. Februar Ich habe ein Problem mit Awards. Sehr oft wird man eingeladen zu nominieren, sehr oft sage ich dann aber ab, denn meist kann man nur einzelne Dateien uploaden, also einen Artikel oder eine Podcastfolge zB. Mein Konzept ist es aber stets, lange, verlässliche Serien zu machen, zb 597 Folgen "Wiener Börse Party" mit täglichen Live-EInstiegen an die Wiener Börse. Oder neu der tägliche "Live-Blick" für das deutsche Börsenradio. Oder 250 Folgen "Börsepeople". Oder 98 Folgen SportWoche-Podcast. Ich tue mir da immer schwer, einzelne Folgen rauszupicken, das wäre den anderen Gästen gegenüber auch unfair, also lasse ich es gleich bleiben. Die Awards, die ich bekommen hatte, waren auch stets für das Gesamtwerk: 2008 ...

