27.02.2024 / 13:30 CET/CEST

München, 27. Februar 2024. PANTALEON Films, 100-prozentige Filmproduktionstochter der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ ; ISIN: DE000A12UPJ7 ), befindet sich in der Postproduktion des Antikriegsfilms DER TIGER (Arbeitstitel) für Amazon Prime Video. Der Filmstart ist für 2025 exklusiv auf Amazon Prime Video geplant.



Kurzinhalt DER TIGER Ostfront, 1943: Die fünfköpfige Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers wird auf eine geheime Mission weit hinter die hart umkämpfte Frontlinie geschickt. Auf ihrem Weg durch das Niemandsland geraten die Soldaten nicht nur immer tiefer in feindliches Gebiet, sondern müssen sich auch ihren eigenen Ängsten und Abgründen stellen. Aufgeputscht durch das Methamphetamin der Wehrmacht, wird ihre Mission immer mehr zu einer Reise in das Herz der Finsternis ... Der packende Antikriegsfilm DER TIGER ist eine Produktion von PANTALEON Films für Amazon Prime Video unter der Regie von Dennis Gansel. Als Produzenten zeichnen Frank Kusche und Dan Maag verantwortlich. In den Hauptrollen sind David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky, Yoran Leicher, Tilman Strauß und André M. Hennicke zu sehen.



Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PANTAFLIX AG: "Die Produktion von DER TIGER mit Regisseur Dennis Gansel und seinem beeindruckenden Cast unterstreicht einmal mehr die Fähigkeit von PANTAFLIX, auch anspruchsvolle und herausfordernde Stoffe umzusetzen. Nach zwei Staffeln YOU ARE WANTED freuen wir uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Amazon Prime Video."



Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX Group ist ein Unterhaltungsunternehmen mit einem starken Fokus auf KI (Künstliche Intelligenz). Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von STORYBOOK STUDIOS, das KI-generierten Content erstellt, ist PANTAFLIX erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PANTAFLIX Group kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Sky, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und ist an den Standorten München und Berlin vertreten. Die PANTAFLIX AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7 . Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com .



