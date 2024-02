Wien (www.fondscheck.de) - Bert Flossbach ist durchaus optimistisch für Aktien, doch ausgerechnet bei NVIDIA sieht er große Risiken, so die Experten von "FONDS professionell".In einem Interview mit dem "Handelsblatt" erkläre der Starmanager, warum er den Chipriesen meide - und wo er Chancen sehe.Fondsmanager Bert Flossbach glaube an weitere Kursgewinne an den Aktienmärkten und sehe den deutschen Aktienindex DAX mittelfristig auf dem Weg zur 18.000er-Marke. Zugleich finde der Manager des FvS Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657/ WKN A0M430) aber die Mehrzahl der spannenden Unternehmen außerhalb Europas. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" habe sich der Vorstand des Kölner Vermögensverwalters Flossbach von Storch umfassend zu seiner Markteinschätzung geäußert. ...

