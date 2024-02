Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0850 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Kursbewegungen zwischen Euro und Dollar hielten sich in engen Grenzen. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt fast genauso hoch auf 1,0852 Dollar festgesetzt.Konjunkturdaten bewegten den Euro nicht nachhaltig. Während sich die Konsumstimmung ...

