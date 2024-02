Die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC lieferte im Februar interessante Einblicke in den Hedgefonds dieses Milliardärs. Zwei neue Einkäufe stechen dabei besonders hervor. Milliardär David Tepper ist als Draufgänger bekannt. Zumindest erarbeitete sich der Amerikaner diesen Ruf, als er im Herbst 2009 einen kräftigen Kursschub an den Börsen voraussagte, dementsprechend investierte und am Ende Recht behielt. Heute zählt Tepper mit seiner Investmentfirma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...