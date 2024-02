HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Unter den Lebensmittel- und Gebrauchsgüterherstellern hätten Glanbia, Estee Lauder, Lindt & Sprüngli und L?Oreal mit Blick auf 2025 die besten Wachstumsaussichten, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Am wenigsten ansprechend seien dagegen Danone, Unilever, Reckitt und das Konsumgütergeschäft von Henkel. Diese Unternehmen müssten sich für ein höheres organisches Umsatzwachstum auf attraktivere Produktkategorien fokussieren oder ihre Investitionen erhöhen, um ihre Unternehmensstrategie besser umzusetzen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 17:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken