Köln (ots) -Laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer verliert die SPD einen Prozentpunkt und sinkt auf 14 Prozent, während die Grünen sich um einen Punkt auf 15 Prozent verbessern. Die Werte für alle anderen Parteien verändern sich im Vergleich zur Vorwoche nicht. Damit liegen die Unionsparteien (30%) weiter 13 Punkte vor der AfD (17%). Wie in der Vorwoche würden sich 5 Prozent für die FDP, 3 Prozent für die Linke, 3 Prozent für die Freien Wähler und 4 Prozent für das BSW entscheiden. Die Sonstigen Parteien kämen auf 9 Prozent.Bei den Kanzlerpräferenzen bleiben die Machtverhältnisse im Vergleich zur Vorwoche ähnlich. Wenn sie den Bundeskanzler direkt wählen könnten, würden sich bei der Konstellation Scholz - Merz - Habeck aktuell 15 Prozent für Scholz (+1 Prozentpunkt), 25 Prozent für Merz (ebenfalls +1 Prozentpunkt) und unverändert 18 Prozent für Habeck entscheiden. Bei der Konstellation Scholz - Merz - Baerbock käme Scholz aktuell auf 18 Prozent (+1 Punkt), während sich wie in der Vorwoche 27 Prozent für Merz und 18 Prozent für Baerbock entscheiden würden.Mehrheit der Deutschen lehnt Cannabis-Legalisierung ab55 Prozent der Befragten sind laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer der Meinung, dass der Besitz und Anbau von Cannabis so wie bisher nicht erlaubt werden sollte. 43 Prozent der Deutschen sprechen sich hingegen für eine Legalisierung - so wie von der Bundesregierung vorgesehen - aus. Im Vergleich zum vergangenen August ist der Abstand zwischen Gegnern und Befürwortern der Cannabis-Legalisierung noch etwas größer geworden. Damals waren 52 Prozent dagegen und 44 Prozent dafür.Der Bundestag hatte am vergangenen Freitag einem der wichtigsten Vorhaben der Regierungskoalition zugestimmt, den Besitz und den Anbau von Cannabis in begrenztem Umfang zu erlauben.Die Meldung ist mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zu Partei- und Kanzlerpräferenzen wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 20. bis 26. Februar 2024 erhoben. Datenbasis: 2.503 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.Die Daten zur Cannabis-Legalisierung wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 23. und 26. Februar 2024 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.