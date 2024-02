Der schwache Absatz von Wasserstoffautos in den USA veranlasst Toyota offenbar zu massiven Rabatten. Laut einem Medienbericht bietet der japanische Hersteller für sein H2-Modell Mirai jetzt bis zu 40.000 US-Dollar Nachlass auf den Listenpreis. Das berichtet das Portal CarsDirect unter Berufung auf eine Mitteilung, die Toyota Mitte des Monats an die Händler verschickt haben soll. Der Listenpreis des Mirai beträgt in Kalifornien - dem einzigen Bundesstaat ...

