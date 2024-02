solutions by stc, der führende Enabler der digitalen Transformation in Saudi-Arabien und der Region, kündigt eine Open RAN-Vereinbarung mit Mavenir an, dem Cloud-nativen Netzwerkinfrastrukturanbieter, der die Zukunft der Netzwerke aufbaut, um das erste kommerzielle Open RAN-Netzwerk in Saudi-Arabien zu starten. Die Ankündigung stärkt die strategische Mission der stc-Gruppe, den Mobilfunkkunden des Königreichs neue Technologien zur Verfügung zu stellen und damit die Strategie der digitalen Transformation der Vision 2030 zu unterstützen.

Signing ceremony at Mobile World Congress (MWC) on stc stand in Hall 3. Executive company representatives: Yousef Almarshad, Chief Commercial Officer at solutions by stc Pardeep Kohli, Chief Executive Office at Mavenir. (Photo: Business Wire)

Es wird erwartet, dass der Dienst mit seinem Open-RAN-Netz der nächsten Generation 2024 kommerziell in Betrieb gehen wird. Diese Entscheidung folgt auf eine erfolgreiche erste Bereitstellung eines mehrschichtigen 4G- und 5G-NSA-Zugangsnetzes auf der Open-RAN-Plattform für stc, die in Partnerschaft mit Lösungen von stc und Mavenir bereitgestellt wurde.

Das neu eingeführte mehrschichtige 4G- und 5G-Funknetz wird die 4G Remote Radio Unit (RRU) und 5G Massive MIMO (mMIMO) Active Antenna Unit (AAU) Technologie von Mavenir nutzen und die cloud-native Mavenir Webscale Platform (MWP) mit vollständig containerisierter Centralized Unit (CU) und Distributed Unit (DU) Software einsetzen. Die Lösung wird auf einer kommerziellen x86-Hardwareplattform (COTS) laufen, die die beste Technologie für Funksysteme mit offenen Schnittstellen darstellt. Mavenir und die in Saudi-Arabien ansässigen Partnerlösungen von stc werden stc mit einer Cloud-nativen Bereitstellungslösung versorgen, die eine vollständige Kombination aus fachkundigen professionellen Dienstleistungen sowie modernster Hard- und Software nutzt und nahtlos in das Funknetz von stc integriert wird.

Yousef Almarshad, Chief Commercial Officer von solutions by stc, kommentierte: "Die innovative Open RAN-Technologie von Mavenir bildet zusammen mit der unübertroffenen Erfahrung von solutions by stc auf dem saudi-arabischen Markt eine solide Grundlage für diese bahnbrechende Open RAN-Implementierung, die den geschätzten Kunden von stc im gesamten Königreich die Leistung der nächsten Generation und bahnbrechende Dienste bietet über Datengeschwindigkeiten hinaus zu einem nachhaltigeren, sichereren und kosteneffizienteren Netz, das von Mavenirs Open RAN betrieben wird."

BG Kumar, Präsident, Access Networks, Platforms and Digital Enablement bei Mavenir, fügte hinzu: "Mavenir freut sich sehr über die Möglichkeit, den ersten kommerziellen Open-RAN-Einsatz in Saudi-Arabien in Zusammenarbeit mit Lösungen von stc zu realisieren. Mavenir ist zuversichtlich, dass das Open RAN-Netzwerk von stc in Saudi-Arabien als Katalysator für die weitere Beschleunigung der digitalen Transformation der Betreiber in der gesamten Region des Nahen Ostens fungieren und eine Welle kundenorientierter Innovationen einleiten wird, die das einzigartige Potenzial offener Standards und Architekturen voll ausschöpfen können."

Über die stc Group:

Die stc group ist ein Motor der digitalen Transformation in der Region, der fortschrittliche Lösungen anbietet und den Digitalisierungsprozess vorantreibt. Die Gruppe bietet Festnetz- und Mobilfunkinfrastruktur, Mobilfunk- und Datendienste sowie Breitband- und Cloud-Computing-Dienste an. www.stc.com.sa

Über solutions by stc:

solutions by stc ist die treibende Kraft der digitalen Transformation im Königreich Saudi-Arabien und der Region und die Nummer eins unter den Anbietern von Informationstechnologie-Lösungen in Saudi-Arabien.

solutions by stc zielt darauf ab, den öffentlichen und privaten Sektor zu stärken, indem es die Anforderungen des digitalen Zeitalters erfüllt und dessen neueste Trends aufgreift. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden ein breit gefächertes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten zur Unterstützung ihrer täglichen Arbeit an, da die grundlegenden Kommunikations- und Informationstechnologiedienste des Unternehmens darauf ausgerichtet sind, die Verwaltung und den Ausbau von Unternehmen zu ermöglichen.

solutions by stc nahm seine Tätigkeit vor mehr als 25 Jahren auf und hat seine Dienstleistungen für fast 24.000 Kunden in 35 Städten in Saudi-Arabien und der Region erbracht. Die Erfahrung des Unternehmens erstreckt sich über mehrere Schlüsselsektoren, darunter Banken, Gesundheitswesen, Bildung, Öl und Gas, Immobilien und Telekommunikation. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter, darunter mehr als 1.000 mit Zertifizierungen in technologischen Kernbereichen. www.solutions.com.sa

Über Mavenir:

Mavenir baut heute die Zukunft der Netzwerke mit Cloud-nativen, KI-fähigen Lösungen auf, die durch ihr Design umweltfreundlich sind und es Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte, programmierbare Netzwerke zu schaffen. Als Pionier von Open RAN und bewährter Branchen-Disruptor sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für die Automatisierung und Monetarisierung von Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 300 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Treffen Sie Mavenir auf dem Mobile World Congress 2024 (Barcelona, 26. 29. Februar 2024)

Um unsere neuesten Innovationen und MWC-Messeankündigungen zu entdecken und mehr darüber zu erfahren, wie Mavenir heute die Zukunft der Netzwerke gestaltet, besuchen Sie unser Team in Halle 2 (Stand 2H60).

