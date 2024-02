Die Agri Resources Group S.A. plant wesentliche Änderungen in den Bedingungen ihrer Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A287088). Das teilte das Unternehmen heute in einer Adhoc-Meldung mit. So soll u.a. die Laufzeit der Anleihe um zwei Jahre (d.h. bis März 2028) verlängert werden und die Zinszahlungsmodalitäten (d.h. Umstellung auf PIK-Zinsen anstelle von regulären Zinszahlungen) angepasst ...

