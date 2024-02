Die blau direkt Gruppe übernimmt die seit 1955 bestehende N. R. Löffler GmbH aus Frankfurt und baut damit ihre Präsenz in Hessen weiter aus. Das Familienunternehmen ist auf das Taxi- und Mietwagengeschäft spezialisiert. Die Vor-Ort-Kundenbetreuung und die Ansprechpersonen bleiben erhalten. Die N. R. Löffler GmbH aus Frankfurt am Main wurde zum 01.01.2024 Teil der blau direkt Gruppe, wie nun bekannt gegeben wurde. Das Familienunternehmen wurde 1955 gegründet und wird mittlerweile in der dritten Generation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...