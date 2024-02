Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn taxiert der Broker IG den Dow Jones Industrial am Dienstag 0,04 Prozent tiefer auf 39.055 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 dürfte laut IG mit plus 0,12 Prozent auf 17.955 Zähler starten. Die US-Börsen dürften sich auch am Dienstag stabil und damit dicht unter Rekordniveau halten. Nachdem am Freitag neue Höchststände erreicht wurden, hatten sich die wichtigsten US-Indizes zu Wochenbeginn nur wenig bewegt. Das könnte bis Donnerstag ...

