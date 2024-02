MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Krones von 135 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller habe überzeugende vorläufige Jahreszahlen präsentiert und einen zuversichtlichen Ausblick auf 2024 gegeben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei immer noch sehr attraktiv bewertet und gehöre zu seinen "Top Picks"./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 13:52 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006335003

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken