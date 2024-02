© Foto: Zoonar | Alexander Limbach - picture alliance



Alle Augen sind diese Woche auf Plug Power und Nel gerichtet, die Wasserstoffunternehmen werden ihre Quartalszahlen präsentieren. Wirklich chancenreich könnte aber eine ganz andere Aktie sein. In dieser Woche sind innerhalb der Wasserstoffbranche alle Augen auf die Quartalszahlen von Nel am Mittwoch sowie insbesondere diejenigen von Plug Power am Freitag gerichtet. Möglicherweise wird die Musik aber an ganz anderer Stelle spielen - denn diese schwedische Aktie hat ein Wörtchen mitzureden. PowerCell sichert sich Teilnahme an EU-Pilotprojekt Konkret es um PowerCell, ein Unternehmen, das wie seine Konkurrenten in der Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen tätig ist. Der Konzern ist …