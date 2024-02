© Foto: Boris Roessler/dpa



Die Rallye am deutschen Aktienmarkt setzt sich fort. Im Mittagshandel erreichte der DAX mit 17. 552,37 Punkten ein neues Allzeithoch. Einige Analysten warnen bereits vor einem überkauften Markt. Nachdem der DAX am frühen Dienstagnachmittag die Rekordmarke von 17. 552,47 Punkten erreicht hatte, ging dem deutschen Leitindex etwas die Puste aus. Aktuell notiert der Deutsche Aktienindex noch 0,48 Prozent im Plus bei 17. 495 Punkten (14:43 Uhr). Einige Analysten warnen bereits davor, dass Gewinnmitnahmen die Aufwärtsdynamik bremsen könnten. Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, sagte am Dienstagmorgen in einer Einschätzung: "Aus technischer Sicht ist der DAX nach dieser beeindruckenden Rallye …