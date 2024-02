Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist auch am Dienstag nicht abgerissen. Entsprechend freundlich ist das Handelsumfeld für Aktien. Von diesem starken Rückenwind kann TUI-Aktie allerdings nicht profitieren. Anleger verlieren zunehmend die Nerven. Diese Marken müssen TUI-Aktionäre jetzt auf dem Schirm haben.Nach einem trägen Start machte sich der Leitindex DAX am Vormittag auf den Weg zu einem weiteren Höchststand und ließ erstmals die runde Marke von 17.500 Punkten hinter sich. Ein Großteil ...

