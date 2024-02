Luxemburg (www.anleihencheck.de) - AGRI RESOURCES GROUP: Versammlung der Anleihegläubiger zur Abstimmung über Änderungen der Bedingungen - AnleihenewsDas Management der AGRI RESOURCES GROUP S.A., Luxemburg (Gesellschaft), informiert die Anleihegläubiger ihrer EUR 50 Millionen 2021/2026 Schuldverschreibungen (ISIN DE000A287088/ WKN A28708) (die "2021/2026 Schuldverschreibungen"), dass sie eine Anleihegläubigerversammlung einberufen und die Inhaber auffordern wird innerhalb des Zeitraums beginnend am 13. März 2024, um 0:00 Uhr und endend am 15. März 2024, um 24:00 Uhr, u.a. über eine Verlängerung der Laufzeit der 2021/2026 Schuldverschreibungen um zwei Jahre (d.h. bis März 2028) und eine Anpassung der Zinszahlungsmodalitäten (d.h. Umstellung auf PIK-Zinsen anstelle von regulären Zinszahlungen) abstimmen sowie über die Aufhebung bestimmter Kündigungsrechte, Verpflichtungen und Zusagen, die als zu restriktiv angesehen werden, um die neue Geschäftsstrategie des Unternehmens in Zukunft zu erleichtern, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. (27.02.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...