Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der S IMMO AG (ISIN AT0000652250/ WKN 902388):Die S IMMO AG hat heute mit der Czech Property Investments, a.s. ("CPI AS"), einer Tochtergesellschaft der CPI Property Group S.A., eine nicht-bindende Absichtserklärung (LOI) bezüglich des Erwerbs eines Immobilienportfolios in Tschechien unterzeichnet. Das Portfolio besteht aus Büro- und Retailobjekten mit einer Gesamtmietfläche von rund 134.600 qm und einem Nettovermögenswert von insgesamt EUR 494,5 Mio. Die jährlichen Mieteinnahmen liegen bei rund EUR 28 Mio. (27.02.2024/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...