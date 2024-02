© Foto: Pexels



Die Aktie des US-Telemedizinanbieters Hims & Hers Health legt vorbörslich kräftig zu. Das US-Unternehmen hatte am Montag mit seiner Prognose für 2024 die Markterwartungen deutlich übertroffen. Dank der steigenden Nachfrage nach personalisierten Behandlungen und einem neuen Gewichtsverlustprogramm rechnet Hims & Hers jetzt mit einem Umsatz zwischen 1,17 und 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dies stellt einen signifikanten Anstieg gegenüber den 872 Millionen US-Dollar des Vorjahres dar und ebnet den Weg für das erste Jahr mit positivem Nettoergebnis. Die Aktie von Hims & Hers legte am Dienstag vorbörslich um fast 20 Prozent zu. Seit Jahresanfang hat sich die Aktie damit um gut ein Drittel …