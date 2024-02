Zürich (ots) -Farie (https://farie.ch/), die aufstrebende Schweizer Online-Autohandelsplattform, schliesst eine Series-A Finanzierung in der Höhe von CHF 4 Millionen ab. Mit dieser Investition wird das Schweizer Start-up sein Wachstum weiter vorantreiben und Faries Vision unterstützen, die zugänglichste und einfachste Plattform für den Autohandel in der Schweiz zu werden.Diese Marktvalidierung folgt nach zwei Jahren erfolgreicher Inkubation unter Carvolution (https://www.carvolution.com/), dem preisgekrönten Schweizer Marktführer für Auto-Abos. Farie agiert nun als eigenständiges Unternehmen. Mit der Mobiliar (https://www.mobiliar.ch/) als Investorin plant Farie, den Ausbau des Unternehmens weiter zu beschleunigen. Carvolution bleibt Aktionär und unterstützt Faries Erfolg weiterhin als wichtiger Partner. Für die Zukunft ist die Erweiterung der Finanzierung mit weiteren Investoren geplantÜber FarieFarie baut das zukünftige E-Commerce-Ökosystem für den Autohandel in der Schweiz auf - eine Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. Seit der Gründung Ende 2021 bietet Farie voll-digitalisierte Prozesse, transparente Fahrzeugdaten und gesicherte Qualitätsstandards, für einen nahtlosen Autokauf und -verkauf. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Autohandel für alle einfacher, sicherer und effizienter zu gestalten."Wir freuen uns über die Unterstützung unserer Investoren", sagt Johannes Weirather, CEO von Farie. "Die neuen Mittel werden unsere Expansionspläne beschleunigen und uns ermöglichen, neue Opportunitäten zu erkunden. Unser Produkt-Markt-Fit, bietet den idealen Ausgangspunkt dafür.""Farie setzt neue Massstäbe bei der Erfüllung von Kundenbedürfnissen. Mit den einfachen und sicheren Prozessen passt das Unternehmen bestens zur Mobiliar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam weiterzuwachsen", so Brigitte Jappert, Leiterin des Bereichs Individualkunden bei der Mobiliar.Führung und LeitungIn diesem spannenden neuen Kapitel wurden Johannes Weirather, CEO von Farie (https://farie.ch/), Brigitte Jappert von der Mobiliar (https://www.mobiliar.ch/), und Peter Schüpbach, Vertreter von Carvolution (https://www.carvolution.com/), in den Verwaltungsrat von Farie berufen.Neben Johannes Weirather gehören die Mitgründer Pascal Kappeler, CPO, Tobias Peschke, COO/CFO, und Thomas Elkins, CMO, zum Führungsteam. Dieses ambitionierte Team bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Online-Marktplätze, Automobilhandel, Finanzen und Digitalisierung mit und bildet damit eine schlagkräftige Truppe, die den Wachstumskurs von Farie vorantreiben wird.Pressekontakt:https://farie.ch/magazin/pressemitteilung/series-a-fundingTom ElkinsCMOinfo@farie.chOriginal-Content von: Farie AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097814/100916408