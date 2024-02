Die m:access-notierte Rubean AG meldet eine Erweiterung der Zusammenarbeit mit Global Payments. Man werde in diesem Rahmen die Bezahllösung PhonePOS für Kunden der Global Payments insbesondere im deutschen Markt zur Verfügung zu stellen, kündigt das Münchener Unternehmen am Dienstag an. "Rubean erwartet in einem ersten Schritt die Platzierung von bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...