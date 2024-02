Man wird wohl keinen Aktionär von Super Micro Computer finden, der an der aktuellen Aktien- oder Geschäftsentwicklung etwas auszusetzen hat. Auch DER AKTIONÄR erwähnt gerne das Plus von 640 Prozent seit dem Kauf des Server-Spezialisten in das AKTIONÄR-Depot. Ein kleines Detail stört jedoch an der aktuellen Entwicklung - und es könnte zu einem großen Risiko für die Aktie werden.

