Tagesausblick für 28.02.: DAX-Rally geht weiter. Apple-Zahlen und US-Notenbänker im Fokus.

Der DAX® setzte nach einem verhaltenen Start den Aufwärtstrend der zurückliegenden Tage fort und schraubte sich bis auf 17.550 Punkten nach oben. Gute Unternehmensdaten und eine freundliche Eröffnung an der Nasdaq gab den Bullen Rückenwind. In den nächsten Tagen stehen allerdings einige wichtige US-Daten an.

An den Anleihemärkte gab es heute kaum Bewegung zu beobachten. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen blieb bei rund 2,45 Prozent stabil. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei Edelmetallen wie Gold und Silber. Dabei schloss der Goldpreis bei rund 2.030 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber bei 22,50 USD. Der Ölpreis schob sich im Tagesverlauf leicht nach oben. Allerdings steckt der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil weiterhin in der Range zwischen 81 und 84 USD fest.

Unternehmen im Fokus

BASF schloss nach positiven Analystenkommentaren im Plus. Infineon setzte sich an die DAX®-Spitze und klopfte bei EUR 34,70 an eine wichtige Widerstandsmarke. Münchener Rück hat 2023 die eigenen Ziele übertroffen und erhöht die Dividende. Der Ausblick wurde bestätigt. Puma bestätigte die bereits veröffentlichten schwachen Eckdaten. Für das erste Halbjahr 2024 ist der Sportartikelhersteller weiterhin vorsichtig. Die Dividende soll dennoch stabil bleiben. Nach anfänglichen Gewinnen drehte die Aktie jedoch in die Verlustzone. SAP setzte die Rally der vergangenen Tage anfangs fort und markierte erneut ein neues Allzeithoch. Schaeffler plant den Bau eines weiteren Werks in den USA. Bei den Investoren kamen die Pläne gut an. ThyssenKrupp zeigte heute einen starken Rebound. Ob dies der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist, bleibt zu nächst offen. Delivery Hero und HelloFresh bügelten die gestrigen Verluste heute wieder aus.

Morgen werden unter anderem Apple, Aston Martin, Auto1 Group, Baidu, Freenet, Patrizia, Salesforce, Scout24 und Uniper Geschäftszahlen veröffentlichen.

Wichtige Termine:

Euro Zone-Sentiment

United States-GDP Prelim

ECB bank supervisor McCaul

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on monetary policy

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks at Dartmouth College

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in economic

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 17.417/17.490/17.537/17.612 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.221/17.258/17.296/17.358 Punkte

Der DAX® setzte den Aufwärtstrend der vergangenen Tage heute fort. Dabei rückte die nächste Hürde bei 17.581 Punkten (138,2%-Retracementlinie) in greifbare Nähe. Technische Indikatoren wie RSI signalisieren seit Tagen eine überkaufte Lage. Dennoch zeigen die Bullen noch keine Schwächen. Ein Ausbruch über 17.581 Punkte könnte weitere Kaufimpulse bis 17.663 Punkte triggern. Solange diese Marke jedoch nicht überwunden ist, muss mit Rücksetzern bis zur Ausbruchslinie bei 17.448 Punkten gerechnet werden.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 29.01.2024 - 27.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.02.2019 - 27.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 91,095* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 89,28** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2024; 17:30 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC9HDX 30,88 14.478,785713 14.478,785713

5,71 Open End DAX® HD0S5G 17,04 15.863,573044

15.863,573044 10,40 Open End DAX® HD12UC 11,79 16.393,272779 16.393,272779 15,02 Open End DAX® HD274G 7,10 16.869,242343 16.869,242343 25,01 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2024; 17:30 Uhr

Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD2NHT

31,04 20.665,496526 20.665,496526 -5,64 Open End DAX® HD1A4Q 16,59 19.219,911387 19.219,911387 -10,55 Open End DAX® HC5W2V 11,57 18.713,75557 18.713,75557 -15,13 Open End DAX® HC5PAP 6,42 18.190,01786 18.190,01786 -25,42 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.02.2024; 17:30 Uhr

