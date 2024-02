Rheinmetall in der Vola-Schleife: Die Aktie des Rüstungskonzerns ist am Dienstag kurzzeitig deutlich eingebrochen. Von 420 Euro ging es runter auf 394 Euro. Hintergrund dürften größere Gewinnmitnahmen gewesen sein, die womöglich die ein oder andere Stoppmarke liquidierten. Grund zur Sorge liefern weder Marktsituation noch DAX-Konzern. Kassensturz bei Rheinmetall: Die beeindruckende Rallye der vergangenen Wochen hat einige Anleger an diesem Dienstag offenbar dazu verleitet, einen Teil ihrer Rheinmetall-Aktien ...

