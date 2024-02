DJ Aktien Schweiz knapp behauptet - Konsolidierung nach Jahreshochs

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Nachdem der SMI zuletzt zwei Handelstage in Folge auf neue Jahreshochs geklettert war, sprachen Teilnehmer von einer leichten Konsolidierung. Außerdem steht am Donnerstag der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben aus den USA auf dem Kalender. Das Preismaß wird von der US-Notenbank favorisiert im Hinblick auf den weiteren geldpolitischen Kurs und besitzt somit Potenzial, für stärkere Impulse am Aktienmarkt zu sorgen. Im Vorfeld hätten sich daher Akteure bedeckt gehalten.

Der SMI reduzierte sich um 0,1 Prozent auf 11.440 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,13 (zuvor: 18,92) Millionen Aktien.

Unternehmensnachrichten waren am Berichtstag dünn gesät. Für die Luxusgüter-Werte Richemont (unverändert) und Swatch (+1,3%) ging es tendenziell nach oben. Europäische Luxusaktien haben seit Mitte Januar rund 25 Prozent zugelegt und ihre Jahresperformance damit auf plus 13 Prozent aufgebessert. Den Auslöser für die Rally sieht Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, in überraschend guten Ergebnissen im Schlussquartal 2023. Getrieben worden sei der Kursanstieg zuletzt von Zahlen zum chinesischen Neujahrsfest, das mit dem hiesigen Weihnachtsgeschäft zu vergleichen sei. Sie legten nahe, dass die chinesische Konsumfreude zurückkehre.

Die Papiere von Straumann gaben nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 um 2,2 Prozent nach. Dagegen erhöhten sich SIG Group nach den Ergebnissen für 2023 um 2,3 Prozent.

