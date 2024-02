Kommt es vor Gericht zum Streit zwischen Versichertem und Versicherungsmakler, treffen sich beide Beteiligte persönlich im Gerichtssaal. Das gilt allerdings nicht bei Risikolebensversicherungen, weswegen für Makler in dieser Sparte besondere Fallstricke lauern. Worauf kommt es in der Beratung an? Zwei Rechtsexperten geben Auskunft. Ein Artikel von Dr. Timo Gansel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Vorstand der Gansel Rechtsanwälte Rechtsanwalts-Aktiengesellschaft, und Dr. ...

