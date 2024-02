Top Krypto Experte gibt Hilfestellung für Altcoin Strategie im Bullrun

In einer kürzlich veröffentlichten Post gab Michaël van de Poppe, ein renommierter Experte im Kryptowährungsbereich, Einblick in seine Strategie für den erfolgreichen Einstieg in Altcoins während eines Bullenmarkts. Van de Poppe, bekannt unter seinem Twitter-Handle @CryptoMichNL, teilte seine Erfahrungen, dass die Entwicklung einer effektiven Strategie für Altcoin-Investitionen eine seiner größten Herausforderungen in früheren Bullenzyklen gewesen sei. Er betont dabei die Bedeutung, dem FOMO (Fear of Missing Out) und dem Hype zu widerstehen, die oft mit steigenden Kursen einhergehen.

X Acoount von "van de Poppe", Quelle: www.twitter.com

Van de Poppe zeigt auf, dass viele Anleger, besonders Neulinge, gerne in den letzten Phasen des Preisanstiegs kaufen. Hier entscheiden Emotionen und das Herdenverhalten, nicht eine klare Strategie. Zwischen 80 und 90 Prozent der Käufer erwerben einen Vermögenswert erst dann, wenn sich dessen Preis bereits am Ende seiner Aufwärtsbewegung befindet.

Dieses Verhalten ist nicht nur auf den Kryptomarkt beschränkt, sondern findet sich auch in anderen Anlageklassen wie Immobilien, Aktien und Anleihen. Durch seine eigenen Erfahrungen und die Beobachtung, dass viele erstmalige Käufer von Bitcoin im Jahr 2021 ihre Investitionen tätigten, als der Preis bereits über 50.000 Dollar lag, verdeutlicht van de Poppe, dass dieses Phänomen zwar normal ist, aber dennoch eine wichtige Lektion birgt.

Indem Anleger lernen, solche Fallen zu vermeiden, können sie laut van de Poppe eine signifikante Überlegenheit gegenüber 90 Prozent des Marktes erzielen.

Van de Poppe gibt drei konkrete Tipps, wie man zu besseren Ergebnissen kommt:

Social Media Hype

Ein Anstieg des Hypes in den sozialen Medien ist oft ein Indikator dafür , dass man bereits relativ spät zur Party kommt. Er macht deutlich, dass, wenn der Altcoin bereits um 200-400% gestiegen ist, die meisten Investoren bereits erhebliche Gewinne erzielt haben. Diese sind es auch, die in sozialen Medien aktiv ihre Erfolgsgeschichten teilen.

Wenn alles am Steigen ist, erwarten die Leute nur, dass der Trend sich fortsetzt und noch höhere Höhen erreicht, ähnlich wie bei der Annahme, dass Bitcoin auf weniger als 10.000 Dollar fallen würde, als es sich bei 16.000 Dollar konsolidierte.

Wenn etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein, und übermäßig gehyped wird, ist es wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt, um in den Markt einzusteigen.

Die besten Chancen in unsicheren Zeiten

Van de Poppe argumentiert, dass die besten finanziellen Gelegenheiten oft in Momenten geringer Zuversicht zu finden sind. Er führt das Beispiel des Bitcoin-Preises nach dem Zusammenbruch von FTX an, als Bitcoin auf etwa 15.500 Dollar fiel und das Interesse an Investitionen gering war. Rund ein Jahr später, vor der Genehmigung eines Bitcoin-ETF, stieg der Preis auf 48.000 Dollar, und das Interesse an Positionierungen war deutlich höher.

JasmyCoin, lange unbeachtet, durch Nachrichten dann der Aufstieg , Quelle: www.coinmarketcap.com

Van de Poppe weist darauf hin, dass das Risiko eines Kaufs zu höheren Preisen größer ist, da frühere Käufer geneigt sein könnten, Gewinne mitzunehmen, was zu einer bedeutenden Korrektur führen könnte. Im Gegensatz dazu hätten Investoren, die nach dem FTX-Zusammenbruch gekauft haben und von den Grundlagen des Bitcoins überzeugt waren, einen Gewinn von mehr als 200 Prozent erzielen können, während Käufer vor der ETF-Zulassung nur geringe Gewinne verzeichneten.

Diese Prinzipien gelten auch für Altcoins. Van de Poppe rät dazu, interessante Projekte zu identifizieren, bevor sie in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken. Ein frühzeitiges Engagement in solchen Projekten kann erhebliche Gewinne bringen, wenn das Interesse und der Hype im Laufe der Zeit zunehmen.

Abwarten von Korrekturen statt Verfolgen von Rallyes

Michaël van de Poppe meint, dass es nicht lohnenswert ist, eine Rallye zu verfolgen. Stattdessen sei es ratsamer, auf eine Korrektur zu warten. Wer versucht, einer laufenden Rallye nachzujagen, zählt zu den Nachzüglern beim Einstieg in einen Altcoin. Dies erhöht das Risiko, dass in den Markt eintretende Anleger von früheren Investoren, die ihre Gewinne realisieren, verkauft werden.

Das Eingehen einer Position während einer Aufwärtsbewegung birgt ein hohes Risiko, nahe einem kurzfristigen Höhepunkt zu kaufen, gefolgt von einer Korrektur von 25-40%. Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Rallye um weitere 40-60% gering, was zu einem negativen Erwartungswert führt.

Van de Poppe erklärt, dass das Abwarten einer Korrektur mehrere Vorteile hat: Gewinnmitnahmen haben bereits stattgefunden, und die Marktteilnehmer, die einsteigen möchten, nähern sich ihren Einstiegspunkten. Dies führt dazu, dass Käufer wahrscheinlich die Überhand gewinnen und das Risiko-Ertrags-Verhältnis positiver wird.

Als allgemeine Regel empfiehlt van de Poppe, in eine Altcoin zu investieren, nachdem sie sich um 25-60% von ihrem jüngsten Höchststand korrigiert hat. Dies verbessert das Risiko-Ertrags-Verhältnis im Vergleich zum Verfolgen der Aufwärtsbewegungen erheblich.

